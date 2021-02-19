В Краснодарском крае скончались 16 пациентов с COVID-19

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Как отмечают в региональном Минздраве, у всех заболевших были сопутствующие заболевания, а на фоне коронавируса развилась двусторонняя тяжелая пневмония.

Восемь человек умерли в стационарах Краснодара . Это местные жители 74, 76, 82, 84 и 85 лет, две женщины 66 и 79 лет, а также 61-летний мужчина из Тимашевского района.

В больницах Сочи умерли две жительницы курорта в возрасте 48 и 59 лет.

73-летний житель Лабинского района умер в больнице района. В Северском районе врачам не удалось спасти 80-летнюю жительницу Краснодара.

В Крымском районе умерла 72-летняя местная жительница, в Армавире – 78-летняя, в Новороссийске – 85-летняя местная женщина.

В Тихорецком районе скончался 76-летний мужчина из Кавказского района.

- С начала пандемии на Кубани умер 1791 пациент с коронавирусной инфекцией,- сообщает краевой Минздрав.

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