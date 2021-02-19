Более 102 тысяч жителей Кубани сделали прививку от коронавируса

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На Кубани более ста тысяч жителей региона на данный момент уже сделали первую прививку против COVID 19. Процесс вакцинации в крае организован в более чем 120 медучреждениях и в десятках мобильных пунктов.
- В край уже поступило свыше 130 тысяч доз, Помимо поликлиник, прививку можно сделать в ФАПах и центрах вакцинации, в мобильных пунктах,– отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
Проходить вакцинацию специалисты настоятельно рекомендуют в поликлиниках, где врачи знают историю каждого пациента, состояние его здоровья, а также вероятные противопоказания для прививки.
Прививочная кампания от COVID-19 в Краснодарском крае началась в сентябре 2020 года. К массовым прививкам в регионе перешли в декабре.
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