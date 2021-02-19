Туристический поезд «Сочи» свяжет Туапсе с Гагрой во время февральских и мартовских праздников

Фото администрации Туапсинского района

Во время праздников в феврале и марте специальный туристический поезд «Сочи» будет ежедневно ходить по маршруту Туапсе - Гагра.

- Из Туапсе с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта состав станет отправляться в 05:20 и прибывать в Гагру в 11:30. Отправление в обратный путь из Гагры в эти дни в 18:43, прибытие в Туапсе на следующие сутки в 00:35,- сообщает пресс-служба СКЖД.

Поезд будет останавливаться на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Веселое, Цандрыпш.

Туристический поезд «Сочи» курсирует с августа 2020 года. Он сформирован из купейных, плацкартных, общих и сидячих вагонов. Интерьер стилизован под 1970 – 1980-е годы.