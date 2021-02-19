Убийца пожилой супружеской пары в Сочи получил 18 лет тюрьмы

Фото СК РФ

В мае 2007 года Аракелян вместе с сообщником арендовали комнату в квартире 75-летней женщины и ее 80-летнего супруга на улице Ленина в Адлере .

В ночь на 13 мая 2007 года Аракелян с соучастником, напали на пенсионерку, требуя отдать им все ее деньги передать. Женщина отказалась и постояльцы задушили ее.

Затем они задушили 80-летнего мужа женщины, пытавшегося прийти ей на помощь. При этом душегубы не знали, что в квартире находится еще один жилец, который выбежал из комнаты на шум.

Увидев мужчину, Аракелян попытался убить и его, но мужчина сумел выпрыгнуть совторого этажа и принялся звать на помощь. Убийцы запаниковали и бежали из дома.

Аракеляна задержали только 10 лет спустя в Ростове-на-Дону, когда он, управляя автомобилем, сбил пешехода.

Уголовное дело в отношении сообщника Аракеляна выделено в отдельное производство.

- Собранные следственным отделом по Адлерскому района города СКР по краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 47-летнему Алику Аракеляну, который признан виновным в убийстве супружеской пары, находившейся в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительном сговору, сопряженном с разбоем.

Краснодарский краевой суд Алика Аракеляна приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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