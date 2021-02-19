В Сочи более 550 единиц техники ликвидируют последствия мощных снегопадов

Фото мэрии Сочи

В Сочи сильный снег шел в течение всего дня 19 февраля. По прогнозам синоптиков такая де погода сохранится до завтрашнего дня.

На устранении аварий на объектах энергоснабжения работают более 180 человек, 57 аварийных бригад, задействована 61 единица спецтехники. Сегодня ночью энергоснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено. Но из-за сильного снегопада появились и новые повреждения на линиях.

Во всех четырех районах для ликвидации последствий снегопадов привлечены 555 единиц техники, задействованы 1420 сотрудников МЧС России, Муниципальной службы спасения и других экстренных служб.

Фото мэрии Сочи

- Сейчас необходимо перебросить спецтехнику в те районы, где наиболее затруднено движение автотранспорта, взять на особый контроль подъездные пути к социальным объектам. Управляющим компаниям нужно усилить работу по расчистке тротуаров и дворов, чтобы избежать травматизма среди жителей, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский во время посещения районов курорта.

Автотрассы в Сочи сейчас чистят 290 единиц дорожной техники. На дорогах города за прошедшие сутки применено 1800 тонн противогололедных материалов.

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