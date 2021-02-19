Из-за Дня животновода в Краснодаре перекроют улицу Гоголя

Фото администрации КК

20 февраля водители в Краснодаре вновь испытают на себе всю прелесть дорожных ограничений.

На сей раз поводом для них станет не ремонт теплотрассы или перекладка асфальта, а профессиональный праздник сельхозпроизводителей.

В краевом центре пройдут торжества, посвященные Дню животновода.

- В связи с проведением краевого мероприятия, посвящённого Дню животновода, с 6.00 до его окончания автомобилисты не смогут проехать по ул. им. Гоголя,- сообщают в мэрии.

Уточняется, что ограничения затронут участки от ул. Красноармейской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Рашпилевской.

В этих местах машины припаркуют свои машины участники и гости Дня животновода.