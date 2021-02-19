Движение со стороны полуострова на Кубань по Крымскому мосту возобновлено

Фото администрации КК
ГИБДД сообщило о возобновлении движения машин со стороны Крыма по Крымскому мосту на Кубань. Ранее, в течение всего дня мост был закрыт для движения из-за снегопадов.
По сообщению ГУ МЧС Кубани, дорога по территории края очищена от снега и доступна для движения.
Сейчас рядом с мостом развернуто 8 пунктов обогрева для водителей. Организовано питание, горячий чай, бутерброды.
Кроме того, МЧС выделено 6 единиц полноприводной техники для организации помощи в извлечении из снежных заторов.
- На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида",- сообщает ОГИБДД по краю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Последствия снегопада в районе Крымского моста: из-за закрытых трасс скопились многокилометровые заторы
Метель в Краснодарском крае и Крыму парализовала движение на подъездах к Крымскому мосту. Машинам запретили проезд по путепроводу из-за переметов. Сейчас трассы чистит спецтехника.(читать далее)