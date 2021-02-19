Движение со стороны полуострова на Кубань по Крымскому мосту возобновлено

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ГИБДД сообщило о возобновлении движения машин со стороны Крыма по Крымскому мосту на Кубань. Ранее, в течение всего дня мост был закрыт для движения из-за снегопадов.

По сообщению ГУ МЧС Кубани, дорога по территории края очищена от снега и доступна для движения.

Сейчас рядом с мостом развернуто 8 пунктов обогрева для водителей. Организовано питание, горячий чай, бутерброды.

Кроме того, МЧС выделено 6 единиц полноприводной техники для организации помощи в извлечении из снежных заторов.

- На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида",- сообщает ОГИБДД по краю.

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