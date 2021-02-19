В Краснодаре создана система вывоза и утилизации автомобильных шин

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре работает единственное в крае предприятие по переработке резиновых шин в крошку. Из продукта переработки потом делают покрытия для детских и спортивных площадок, тренажерных залов, беговых дорожек.

За время работы небольшой завод уже произвел более 3,5 тыс. тонн резиновой крошки. Большую часть сырья-старых шин, бесплатно убрали со станций техобслуживания, свалок и контейнерных площадок Краснодара, помогая тем самым очищать город от мусора.

Компания «Резиновые технологии» планирует расширять производство.

- Сейчас город завален старыми колесами, администрация несёт затраты по сбору и утилизации, мы хотим снизить расходы и сделать город чистым. Проект интересный, Краснодар — город-миллионник, который продолжает расти. И брошенных колес со временем может стать ещё больше. Предприятию надо расширяться, это выгодно и самой компании, и Краснодару, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов во время посещения предприятия.

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