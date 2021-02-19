В Краснодаре 21 февраля полностью перекроют часть улицы Красной ради забега

Фото мэрии Краснодара

Похоже, в ближайшие дни водителям в Краснодаре придется частенько искать пути объезда привычных маршрутов.

20 февраля из-за Дня животновода перекроют улицу Гоголя, где устроят стоянку для машин участников сельскохозяйственных торжеств. Но это еще далеко не все.

Уже на следующий день новые ограничения произойдут из-за спортивного мероприятия- массового забега Hard Run.

- 21 февраля 2021 года с 07.00 до 15.00 будет ограничена возможность проезда и пересечения транспортом улицы Красной с прилегающих к ней улиц, на участке от улицы Буденного до улицы имени Пушкина,- сообщает УМВД по Краснодару.

Полиция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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20 февраля водители в Краснодаре вновь испытают на себе всю прелесть дорожных ограничений.

На сей раз поводом для них станет не ремонт теплотрассы или перекладка асфальта, а профессиональный праздник сельхозпроизводителей.(читать далее)