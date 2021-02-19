В Краснодаре перекроют Топольковый переулок на время строительства ливневого коллектора

Фото: krd.ru.

В краевом центре перекроют Топольковый переулок на время строительства ливневого коллектора. Движение транспорта на данном участке будет ограничено с 21 по 23 февраля, это необходимо для проведения работ.

Схема

- Рекомендуем автомобилистам для объезда использовать улицы Кирилла Россинского, Командорскую, Ангарскую и переулок Гаражный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Новая ветка ливневого коллектора пройдет от Командорской до магистрального коллектора на Российской. Ее протяженность – более 520 м. Ливневка необходима для новостроек.

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