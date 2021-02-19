Кубань вошла в число регионов с самым низким показателем заболеваемости короновирусом

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край попал в число пяти субъектов РФ с самым низким уровнем заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения. Эта информация стала известна в ходе пресс-конференции заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Гречаной.

По ее словам, эпидпроцесс на Кубани стабилизируется, темпы прироста не превышают 0,5%, что является благоприятным эпидпризнаком.

– Снижение заболеваемости также связано с ростом числа привитых, – сообщила Татьяна Гречаная.

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