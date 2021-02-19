В пансионате Новороссийска отравились туристы

У туристов выявлена острая кишечная инфекция

В новороссийском пансионате имени А.И. Майстренко отравились отдыхающие. Региональное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовало проверку по данному факту. В пансионате выявлена острая кишечная инфекция.

- Организовано проведение эпидемиологического расследования по факту заболевания в пансионате, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Специалисты отобрали необходимый материал для лабораторных исследований, которые помогут выявить причину заболевания.

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