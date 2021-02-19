Фото: пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи восстановлено энергоснабжение пяти горных сел. По состоянию на 22:30 свет дали жителям населенных пунктов Сергей Поле и Шаумяновка в Лазаревском районе, Пластунка в Хостинском районе, а также Орёл-Изумруд и Вардане-Верино в Адлерском районе.

Села Верхнениколаевское, Красная Воля, Иллариороновка, Воронцовка, Калиновое озеро и Солохаул подключают к электричеству поэтапно.

- В горном кластере ликвидируют последствия снегопада 57 бригад энергетиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Круглосуточно работают более 180 человек, задействована 61 единица техники.

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