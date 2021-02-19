Восемь поселков остались без света из-за непогоды в Сочи

Фото: rosseti-kuban.ru

Снегопад в Сочи доставил неприятности местным жителям и добавил работу коммунальным службам. Как стало известно, в ночь на 19 февраля восемь поселков остались без света из-за непогоды на курорте. Из-за налипания мокрого снега провода не выдержали, усугубил ситуацию сильный ветер. В итоге десятки частных домов оказались обесточены.

В список пострадавших из-за мокрого снега попали села Верхнениколаевское, Орел-Изумруд, Вардане, Верино, Красная Воля, Иллариороновка, Воронцовка и Калиновое озеро. Из-за мокрого снега благо цивилизации пропало. Поэтому в домах временно используют дизельгенераторы. Тем временем энергетики продолжают устранять нарушения на линиях.

- После проведения восстановительных работ потребители будут переведены на основные схемы энергоснабжения, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудники Сочинских электрических сетей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работы планируют закончить к вечеру 19 февраля - до заката электричество полноценно вернется в дома к жителям.

На данный момент восстановительные работы продолжаются, несмотря на то, что стихия все еще испытывает курорт на прочность. Последствия непогоды устраняют 173 человека в составе 51 аварийной бригады компании "Россети Кубань". Используется 57 единиц спецтехники.

- Отметим, что энергетики обеспечили энергоснабжение всех пострадавших от непогоды сел по основной распределительной сети или при помощи передвижных резервных источников питания, - добавляют в Сочинских электрических сетях.

Одновременно специалисты продолжают отрабатывать отдельные заявки от владельцев частных домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такого не было 50 лет»: Февраль 2021 установил в Сочи снежный рекорд

Последний месяц зимы принес в город-курорт рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега в регионе – до полуметра (читайте далее)

В Сочи из-за снегопада закрыли парк «Дендрарий» и башню на горе Ахун

В связи с неблагоприятными погодными условиями не будут принимать туристов Агурские и Змейковские водопады и другие рекреационный объекты Сочинского национального парка (продолжение)

Видео снегопада в Сочи: сугробы на пальмах и буксующие машины

Зимняя стихия с одной стороны необыкновенно преобразила город-сад. А с другой - доставила немало неприятностей местным жителям и туристам. Видео снегопада в Сочи выложили в сеть. Кадры впечатляет красотой и трагизмом дикой стихии, столь непривычной для самого южного курорта страны (продолжение)