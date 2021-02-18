Видео снегопада в Сочи 18 февраля 2021: сугробы на пальмах и буксующие машины

Скрин видео: t.me/gorodsochi

Зимняя стихия с одной стороны необыкновенно преобразила город-сад. А с другой - доставила немало неприятностей местным жителям и туристам. Видео снегопада в Сочи 18 февраля 2021 выложили в сеть. Кадры впечатляет красотой и трагизмом дикой стихии, столь непривычной для самого южного курорта страны.

В Сочи из-за снегопада ограничили движение грузового транспорта. Большегрузам для безопасности на время сильного снега запретили передвигаться по территории Большого Сочи 18 февраля. Метель здесь ожидается до конца дня. Под ударом оказался и общественный транспорт: автобусы не смогли подняться не только к горным селам, но и к микрорайонам, расположенным на возвышенности (Бытха, Макаренко, Завокзальный и другие).

По данным синоптиков, за прошедшие двое суток в Сочи выпало более полуметра снега, что превышает месячную норму осадков. По прогнозам непогода продержится на курорте как минимум полторы недели.

В Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель.

Цветущая мимоза в сугробе. Парк «Дендрарий» закрыт, здесь спасают растения после снегопада. Главная задача — как можно скорее стряхнуть тяжелое белое покрывало с вечнозеленых растений, минимизируя повреждения нежной экзотической флоры

В связи с неблагоприятными погодными условиями, закрыта для посещения башня на горе Ахун. Не будут принимать посетителей объекты Агурские и Змейковские водопады.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадима Снегирев сообщил, что залповый снегопад превысил месячную норму осадков в 2,5 раза.

Февраль установил в Сочи снежный рекорд. Последний месяц зимы принес в субтропиках рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра.

В ночь на 18 февраля Сочи накрыл залповый снегопад. Непогода продолжает испытывать курорт на прочность и готовность к ударам снежной стихии. Городской оперативный штаб администрации контролирует все работы: устраняются последствия ночного снегопада.

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