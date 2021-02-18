Снегопад в Сочи 18 февраля 2021 доставил немало неприятностей местным жителям и туристам. Прежде всего, это заваленные дороги не только в горные села, но и в микрорайоны, которые находятся на возвышенности. В их числе: Макаренко, Бытха, Мамайка, Завокзальный.В Сочи из-за снегопада ограничили движение грузового транспорта. Большегрузам для безопасности на время сильного снега запретили передвигаться по территории Большого Сочи 18 февраля. Метель здесь ожидается до конца дня.Накануне вечером после продолжительных снежных осадков произошёл оползень в Хостинском районе по улице Ломоносовской. Ночью на месте приехали руководители района и вице-мэры. Участок огородили, угрозы населению нет. На дороге организовано реверсивное движение. Полностью восстановить проезжую часть строители планируют за несколько рабочих дней.Но определенная польза от снегопада все-таки есть. Он защитит курорт в случае аномальной засухи летом. Снег создает «водный щит» для Сочи.- Главный источник водоснабжения Сочи (90%) – ледниковые воды, формирующиеся в результате таяния снежников и ледников Главного Кавказского хребта. Чем больше его выпадет в горах, тем дольше он будет таять летом, а значит и ситуация с водоснабжением на курорте будет стабильной, - считает директор водоканала Сочи Антон ДенисовПо данным синоптиков, за прошедшие двое суток в предгорных и горных районах Сочи выпало более полуметра снега, что превышает месячную норму осадков. По прогнозам «непогода» продлится на курорте как минимум полторы недели.В Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель.- В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Мимоза в снегу. Парк «Дендрарий» закрыт, в Сочи спасают растения после снегопада. Главная задача — как можно скорее стряхнуть тяжелое белое покрывало с вечнозеленых растений, минимизируя повреждения нежной экзотической флорыснег обрушился на сочи В связи с неблагоприятными погодными условиями, закрыта для посещения башня на горе Ахун. Не будут принимать посетителей объекты Агурские и Змейковские водопады.Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадима Снегирев обратил внимание, что залповый снегопад превысил месячную норму осадков в 2,5 раза.- Территория города подвержена воздействию холодных фронтов, в связи с чем наблюдаем ухудшение погодных условий, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Вадим Снегирев. - Уровень осадков, которые выпали, превысил месячную норму в 2,5 раза.Февраль установил в Сочи снежный рекорд. Последний месяц зимы принес в субтропиках рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра.В ночь на 18 февраля Сочи накрыл залповый снегопад. Непогода продолжает испытывать курорт на прочность и готовность к ударам снежной стихии. Городской оперативный штаб администрации контролирует все работы: устраняются последствия ночного снегопада.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сочи оползень разрушил дорогу на улице ЛомоносовскойВ Сочи сползла дорога на улице Ломоносовской. Обрушение грунта произошло в Хостинском районе курорта, происшествие спровоцировали сильные осадки, которые идут здесь уде несколько дней: дождь и мокрый снег. Обрушение грунта произошло вдоль технологической, тупиковой дороги (подробности)В Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию снега 18 февраляВ Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель. В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (подробности)В Сочи из-за снегопада закрыли парк «Дендрарий» и башню на горе АхунВ связи с неблагоприятными погодными условиями не будут принимать туристов Агурские и Змейковские водопады и другие рекреационный объекты Сочинского национального парка (продолжение)