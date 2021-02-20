СК организовал проверку после массового отравления футболистов в Новороссийске

Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

Массовое отправление детей в Новороссийске случилось накануне. Сюда на сборы приехали юные футболисты из Крыма. Они заселились в пансионате имени А.И. Майстренко в селе Широкая Балка. 19 февраля гости пожаловались на сильное недомогание и сразу вызвали «скорую». В инфекционную больницу с отравлением попали 13 детей и 1 взрослый.

Следственный комитет незамедлительно организовал по данному факту проверку.

- Следователем опрашиваются участники группы, руководство и сотрудники пансионата. В пищеблоке изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей, пробы, в том числе пищи и воды, на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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