В госпиталях Краснодарского края за сутки скончались 16 пациентов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 20 февраля за последние сутки скончались еще 16 человек. Всего за время пандемии количество летальных случаев достигло 1807.

- В Краснодаре не стало шести человек в возрасте от 70 до 95 лет. Это три мужчины и три женщины из краевого центра и Сочи. В Усть-Лабинске умер 65-летний местный житель. В Тихорецке – 74-летний мужчина из Кавказского района. В Крымске – 72-летний житель Геленджика. В Новороссийске – 74-летний мужчина. В Армавире не спасли 61-летнего местного жителя. А в Сочи из жизни ушли пять местных жителей – четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 66 до 96 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 20 февраля за сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали еще 162 человека.