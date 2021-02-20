Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 февраля выросло на 162

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последнюю неделю наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 20 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 162 человек, столько же было и накануне. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Усть-Лабинске, здесь выявили 55, 10 и 8 новых случаев соответственно.

- В Динском районе коронавирусом заразились семь человек, в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе – по пять. По четыре новых пациента в Армавире, Брюховецком, Выселковском, Ейском, Славянском, Тихорецком, Тбилисском, Павловском районах. По три человека заболели в Туапсинском и Крыловском районах, по два – в Кореновском, Апшеронском, Каневском, Отрадненском, Староминском, Новокубанском районах. По одному случаю выявлено в Белореченском, Кавказском, Кущевском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тимашевском, Щербиновском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском, Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди зараженных COVID-19 за сутки – трое детей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что регион не готов снять маски, хотя Кубань находится в пятерке субъектов, в которых количество инфицированных меньше, чем на 100 тысяч населения.