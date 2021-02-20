В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края

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В МЧС предупредили, что в горах Краснодарского края в ближайшие дни будет опасно. Там лавины могут сойти в любой момент.

- С 20 до 23 февраля в горах Краснодарского края, исключая Сочи, лавиноопасно выше 1000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что могут произойти чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры. В горах в этот период нужно быть максимально осторожными и внимательными и соблюдать все меры безопасности.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за сильного снегопада на сутки закрывали Крымский мост. Машины пропускали партиями после каждой чистки дорог. Сейчас движение там восстановлено.