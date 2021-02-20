Движение по Крымскому мосту полностью восстановили утром 20 февраля

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накануне Крымский мост перекрывали несколько раз из-за сильного непрекращающегося снегопада, на путепровод загоняли снегоуборочную технику. Машины пропускали партиями. А утром 20 февраля движение по мосту восстановили полностью.

- 20 февраля в 6:00 сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6:30. Дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы «Таврида», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УПРДОР «Тамань».

Дорогу очистили от снега и обработали противогололедными материалами. В дорожной службе добавили, что на мосту работали 50 единиц техники, израсходовано более 700 тонн смеси.

По прогнозу в ближайшие два дня в районе Темрюкского района осадков не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит перекрытый Крымский мост во время снегопада 19 февраля 2021 года: МЧС опубликовало видео

Появилось видео, как выглядит перекрытый Крымский мост во время снегопада 19 февраля 2021 года (читайте далее)

Последствия снегопада в районе Крымского моста: из-за закрытых трасс скопились многокилометровые заторы

Последствиями снегопада 19 февраля 2021 года в Темрюкском районе стали перекрытые дороги и пробки перед Крымским мостом, водителей отправляют в пункты обогрева и на стоянки (читайте далее)