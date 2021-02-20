На расчистке трасс на Кубани заняты более 160 человек и специальная техника

Фото администрации КК

Расчистка автотрасс и тротуаров на Кубани ведется при помощи автогрейдеров, тракторов с плугом и погрузчиков. Тротуары, остановки и автопавильоны расчищают более 160 дорожных рабочих.

- В отдельных западных, восточных и юго-восточных территориях Краснодарского края идет снег, в северных – осадки в виде дождя. Сейчас проезд обеспечен по всем маршрутам. Автобусное сообщение не прервано,- сообщает администрация региона.

На Кубани в связи с непогодой продолжает действовать штормовое предупреждение.

Власти просят жителей региона не пользоваться личным транспортом без крайней на то необходимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последствия схода селя в Сочи 20 февраля 2021: земля с камнями перекрыла дорогу

Последствия схода селя в Сочи 20 февраля 2021 - перекрыта дорога, грязевой поток убирают с трассы рабочие. Земля с камнями сошла после нескольких дней снегопада. Из-за большого количества осадков произошло переувлажнение почвы.(читать далее)