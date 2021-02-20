Сотрудница минприроды Адыгеи добавила себе зарплаты по подложному приказу

Фото СК РФ

В июле 2019 года сотрудница Минприроды Адыгеи решила увеличить свою зарплату весьма оригинальным путем.

Для этого женщина лично написала приказ, согласно которому ей устанавливалась отныне ежемесячная 20%-ная надбавка к окладу за стаж работы в подразделениях по защите государственной тайны.

Документ она подала в папке на подпись своему шефу, который, не читая, его подписал в числе других многочисленных бумаг.

Подписанный приказ женщина направила для исполнения в бухгалтерию.

Таким способом она незаконно получила из бюджета республики около 44 тысяч рублей.

- Следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея в отношении главного специалиста – эксперта Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея возбуждено уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея,- сообщает республиканское СУ СК.

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