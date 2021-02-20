В Краснодаре горит бывшее здание завода Седина

Фото ГУ МЧС Кубани

Около часа дня 20 февраля диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона позвонили местные жители, сообщившие о о пожаре на улице Седина, в производственном корпусе.

Немедленно на место направлены команды пожарных.

. - В 12.52 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на 2 этаже здания на площади 200 м кв.,- сообщает ГУ МЧС по региону.

Не месте работает звено газодымозащиты сообщает ведомство.

Примерно через 40 минут пожарным удалось локализовать пламя.

- От МЧС России в тушении участвует 28 единиц техники, 7 человек личного состава,- говорится в сообщении МЧС.

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