В Краснодаре наградили лучших представителей отрасли животноводства Кубани

Фото администрации КК

Животноводство на Кубани-одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Регион остается всероссийским лидером по производству молока, и укрепился в первой пятерке по производству мяса.

Как отмечают краевые власти, отрасль животноводства- настоящее и будущее края.

- АПК края становится все более высокотехнологичным, современным, и мы будем максимально помогать в его развитии, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в своем выступлении на мероприятии посвященном Дню животновода.

В 2021 году на поддержку животноводства региональный бюджет направит 1,7 млрд рублей. Субсидии для фермеров на производство одного литра молока увеличатся вдвое.

Краевые власти вручили награды передовикам отрасли.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» присвоено Галине Кирюшиной, оператору машинного доения ЗАО «Приазовское» Славянского района, оператору машинного доения ОАО «Дружба» Каневского района Ирине Матвеевой, оператору машинного доения ООО «Агрофирма имени Ильича» Выселковского района Нине Худеевой и зоотехнику ООО «Заря» Тихорецкого района Надежде Шуба.

- Трое победителей краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве получили автомобили «Нива»,- сообщает администрация края.

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