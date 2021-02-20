В январе 2021 года на Кубани изъяли более 10 тысяч литров нелегального пива и пивных напитков

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Торговцев алкоголем в общепите проверяют через единую государственную автоматизированную информационную систему.

Именно в ней содержатся данные обо всех поставках горячительных напитков. На нелегалов тут же заявляют в полицию.

– Из-за торговли нелегальной продукцией из бюджета выпадают существенные доходы – это недополученные акцизы и налоги. Растет и недобросовестная конкуренция. Несут убытки участники рынка, действующие в рамках закона, – отметил глава департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный.

В крае сейчас зарегистрировано около 12 тысяч легальных торговцев алкоголем, подключенных к ЕГАИС и показывающих законный оборот пива. Только в январе к этой системе подключилось почти 160 бизнесменов.