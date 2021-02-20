Спасатели в Сочи выручили жильцов дома, придавленного огромным деревом

Фото ЮРПСО

В ЮРПСО Сочи поступило сообщение о том, что под тяжестью снега на частный дом на улице Туманяна на Мамайском перевале упало огромное дерево.

Хозяйка дома рассказала, что тяжелое дерево напрочь разрушило кровлю и перекрыло собой вход в дом.

- Прибыв на место, спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда поднялись на крышу дома и при помощи бензопилы распилили упавшее дерево, тем самым обеспечив женщине доступ в помещение и освободив кровлю здания,- сообщает пресс-служба отряда.

Как ранее сообщалось, на Сочи 18 и 19 февраля обрушился один из наиболее сильных снегопадов за всю историю курорта. Количество осадков за два дня превысило норму за два месяца.

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На устранении аварий на объектах энергоснабжения работают более 180 человек, 57 аварийных бригад, задействована 61 единица спецтехники. Сегодня ночью энергоснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено. Но из-за сильного снегопада появились и новые повреждения на линиях.(читать далее)