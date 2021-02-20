Единороссы в парламенте Кубани исключили из партии Николая Кравченко

Фото ЗСК Кубани

Фракция «Единой России» в краевом ЗСК решила исключить из партии бывшего глав финансового комитета регионального парламента Николая Кравченко. Решение принято на собрания фракции, 20 февраля.

Поводом для санкций послужили серьезные нарушения, совершенные депутатом во время работы в прошлом созыве ЗСК.

По данным следствия, Кравченко в 2008 году принял на работу собственную дочь в качестве своего помощника.

В 2011-2015 годах дочь депутата ездила отдыхать за границу, но в табелях рабочего времени дни отдыха отмечались ей, как рабочие. Так дочь депутата «заработала» более 70 тысяч рублей.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что не имеет претензий к его профессиональным и деловым качествам бывшего депутата.

— Закон един для всех, и не важно, какой пост занимает человек, его преступивший», – отметил глава фракции ЕР.

Теперь на должность председателя комитета ЗСК избран Иван Артеменко.

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