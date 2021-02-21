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В Краснодаре отменили легкоатлетический забег Hard Run. Из-за ограничительных мер Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ультрамарафон состоится 21 февраля в онлайн-формате.

- Объявленного ранее ограничения движения транспорта в центре Краснодара 21 февраля не будет, так как легкоатлетический забег Hard Run перенесен в онлайн-формат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

По словам представителя пресс-службы, отмена спортивного мероприятия вызвана ограничительными мерами Роспотребнадзора.

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