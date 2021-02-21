На Кубани открылись 90 ярмарок выходного дня

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае открылись 90 ярмарок выходного дня. Они рассчитаны на 5,6 тыс. торговых мест и будут работать до 23 февраля, организаторы рассчитывают, что пик торговли придется на предпраздничный день – 22 февраля. Часы работы: с 7:00 до 15:00.

В Краснодаре было заранее подготовлено 17 торговых площадок, в Сочи – шесть, по три места для ярмарок – в Новороссийске и Туапсинском районе.

- Основной ассортимент ярмарок выходного дня: сельхозпродукция местных товаропроизводителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. - Торговля организована с соблюдением санитарных норм, продавцы и покупатели используют средств индивидуальной защиты.

Повышенным спросом на ярмарках пользуются мясные и молочные продукты, овощи и кондитерские изделия.

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