Три города Кубани стали самыми зараженными за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последнюю неделю наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 21 февраля число заболевших коронавирусной инфекцией на Кубани выросло на 164. Среди пациентов семеро детей, младшему из которых всего два года.

ТОП-3 возглавили три города. В Краснодаре зафиксировано 56 случаев ковида, в Сочи – 19, в Новороссийске – 9.

По 6 случаев медики выявили в Горячем Ключе, Кореновском, Тимашевском, Гулькевичском и Павловском районах. В Динском районе опасную инфекцию подхватили восемь человек, в Тихорецком – семь. У четырех человек положительный тест на коронавирус в Выселковском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском районе. По 3 новых пациента в Геленджике, Армавире, в Белореченском и Ейском районах. По 2 заболевших зарегистрировано в Туапсинском и Каневском районах. По одному случаю выявлено в Анапе, Кавказском, Калининском, Красноармейском, Отрадненском, Староминском и Тбилисском муниципалитетах.

- Общее число заболевших на сегодняшний день – 37340 человек, из них 2693 ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 657,9.

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