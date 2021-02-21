В медучреждениях Краснодарского края за сутки скончались 17 пациентов

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани за сутки скончались 17 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.

У всех больных выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелой формы. У всех заболевших развилась внебольничная тяжелая двусторонняя пневмония, они имели различные хронические заболевания, которые усугубили осложнения.

В медучреждениях краевого центра умерли шесть жителей краевого центра, в возрасте от 39 до 93 лет. В Сочи за 24 часа три летальных случая – это двое мужчин 68 и 73 лет, и женщина 67 лет. В Тихорецке умер 69-летний житель Кавказского района. В Туапсе - 65-летняя местная жительница.

87-летний армавирец скончался в местной больнице.

- В Крымской ЦРБ не удалось спасти 46-летнюю женщину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - В Анапе умер 63-летний мужчина, 73-летний житель Новокубанского района скончался в районной больнице, в Усть-Лабинске умерла 82-летняя местная жительница, в Новороссийске – 67-летняя пациента.

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