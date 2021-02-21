В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-службы Министерства обороны РФ

Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григория Коваленко с Днем защитника Отечества.

- Он начал свой фронтовой путь в 301-й Сталинской (Донецкой) ордена Суворова II-й степени стрелковой дивизии, которая прошла славный боевой путь от освобождения Кубани до взятия рейхсканцелярии в Берлине, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», За взятие Кёнинсберга, За Победу над Германией.

Седому бойцу вручили поздравительный адрес от командования соединения и памятные подарки, военный оркестр Кубанского казачьего десантно-штурмового полка исполнил песни военных лет.

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