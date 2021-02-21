Фото: пресс-службы «Россети Кубань»

На Кубани в работах по восстановлению энергоснабжения после снегопада были задействованы более 70 бригад. В данный момент завершаются работу по точечным заявкам потребителей в населённых пунктах, пострадавших от стихии. Это жители сел в горах Сочи: Сергей-Поле, Уч-Дере, Каштаны и Молдовка.

- Каждое обращение находится на особом контроле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Россети Кубань». - В целом в ликвидации последствий снегопада в энергорайоне были задействованы более 70 бригад специалистов и более 60 единиц спецтехники.

По словам представителя пресс-службы, причиной аврий на линиях электропередачи в селах стали многочисленные оползневые процессы в горной местности, рухнувшие деревья привели к обрыву проводов.

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