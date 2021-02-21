В Краснодаре на двух пересечениях улицы Офицерской временно отключат светофоры

Фото: krd.ru.

В краевом центре на двух пересечениях улицы Офицерской – с Коммунаров и Ростовским Шоссе – временно отключат светофоры. Водителей просят быть внимательными и особо строго соблюдать правила дорожного движения на данных участках проезжей части.

Электронные регулировщики будут отключены с 11:00 до 13:00 22 февраля.

На этом участке будут заменены светофоры для движения трамваев, на автомобильных - уберут линзы с таймером отчета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

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