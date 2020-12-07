В Краснодаре из-за аварии отключат светофоры на оживленном перекрёстке

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В краевом центре на время отключат светофоры на перекрестке улиц 40-летия Победы и Героя Владислава Посадского. Час «икс» запланирован на 16:00 10 декабря.

- Причина отключения – ремонт. Его необходимо сделать после аварии 7 декабря, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Представитель пресс-службы уточнила, возможно, функцию регулировщиков на данном участке возьмут на себя инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД управления МВД России по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре временно отключат светофоры на улице Захарова.

Напомним, что в Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор. Его установили возле местной школы. Наземный светофор - это светящаяся стоп-линия на границе дороги и тротуара. Она дублирует сигнал основного электронного регулировщика.