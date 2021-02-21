Краснодар оштрафовали на 4 млн рублей за сброс стоков в реку Кубань

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Администрация Краснодара оштрафована на 4 млн рублей за сброс стоков в реку Кубань. Росприроднадзор совместно с прокуратурой Краснодарского края провел внеплановую проверку, которая выявила бесконтрольный сброс в водоем неочищенных стоков из ливневой канализации.

- Администрация города привлечена к ответственности за нарушение требований к охране водных объектов по с части 4 статьи 8.13 КоАП РФ по 13 эпизодам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Росприроднадзоре.

В ведомстве обратили внимание, что сумма общая штрафов превысила 3,6 млн рублей.

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