На Кубани мужчина пас коров и наткнулся на мину

Пастух нашел мину в поле

В Крымском районе мужчина пас домашний скот и наткнулся на минометную мину калибра 45 мм. Она находилась в поле, в районе опытно-селекционной станции. Об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны он немедленно сообщил в полицию.

- Опасное место было оцепили сотрудники патрульно-постовой службы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Боеприпас уничтожен с соблюдением мер безопасности.

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