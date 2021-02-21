В Адыгее под тяжестью снега обрушился козырёк забора: 18-летняя девушка получила серьезный перелом

Прочность конструкция не соответствовала требованиям строительных норм и правил

В Адыгее руководитель строительной фирмы стала фигурантом уголовного дела, она подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.1 ст.216 УК РФ).

По данным следствия, директор ООО организовала установку ограждения земельного участка на улице Жуковского в Майкопе. Но прочность конструкция не соответствовала требованиям строительных норм и правил. В итоге козырек не выдержал снеговой нагрузки. Конструкция обрушилась на проходящую по тротуару 18-летнюю жительницу столицы Адыгеи.

Девушка получила закрытый перелом правого бедра. Пострадавшая находится на лечении в республиканской больнице.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

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