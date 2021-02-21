В Краснодаре соблюдение масочного режима проверили в 1,3 тысяч единиц общественного транспорта

Фото: krd.ru.

В краевом центре соблюдение масочного режима проверили в более 1,3 тысяч единиц общественного транспорта. Рейдовые группы контролируют наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей автобусов трамваев и троллейбусов.

- Было составлено 24 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара, - в том числе: на 18 водителей и шесть на пассажиров, которые игнорировали обязательное требование носить СИЗ.

Представитель пресс-службы напомнила, что все салоны тщательно обрабатывают дезсредствами перед выходом на линию и после рабочего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Города Кубани обработают от коронавируса: где пройдет дезинфекция

Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае остается напряженной. Уже не одну неделю на Кубани ежедневно фиксируется более 190 новых случаев заражения. В среду, 21 января, в Краснодаре появились две мобильные лаборатории, где прививают от страшной инфекции. Еще одна заработала на следующий день, в пятницу. Отбоя от желающих сделать прививку нет. Люди занимают очередь с самого утра, чтобы не мерзнуть на морозе два часа (подробности)