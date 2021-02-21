ФК «Сочи» обыграл «Краснодар» и впервые вышел в четвертьфинал Кубка России

Фото: @pfcsochi

Футбольный клуб «Сочи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка России. Сочинцы обыграли «Краснодар». Счет матча, который состоялся в краевом центре, 2:1.

На официальной странице ФК «Сочи» Instagram эту победу сравнивают с космосом.

- Мы в четвертьфинале Кубка!!! Вы живы? – говорится в посте.

На голы Антона Заболотного и Жоаозиньо «быки» парировали ударом в ворота Тонни де Вильены.

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