На Кубани за сутки в 16 пожарах погибли шесть человек

С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 858 пожаров

В Краснодарском крае отмечается увеличение числа погибших во время пожаров людей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе при курении в постели.

- С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 858 пожаров, в которых погиб 51 человек, - сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Григорий Мелихов.

По его словам, за минувшие сутки произошло 16 пожаров, в огне погибли 6 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи при пожаре в частном доме погиб пенсионер

В Сочи при пожаре в частном доме погиб пенсионер. По данному факту проводится проверка. Возгорание произошло на улице Центральной в Лазаревском районе курорта. По прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит возгорание частного дома на общей площади 80 квадратных метров (продолжение)