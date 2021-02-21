«Опасно для жизни!»: В Краснодаре спасатели ежедневно патрулируют водоемы, затянутые опасным тонким льдом

Фото: krd.ru.

В краевом центре спасатели ежедневно патрулируют водоемы, затянутые опасным тонким льдом. Каждый день за безопасностью следят три маневренные группы Службы спасения — это 12 человек в одну смену.

— Наши специалисты рассказывают школьникам и взрослым о правилах поведения вблизи водоемов зимой, - сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты Анатолий Довгаль.

Одновременно ведется видеонаблюдение за замерзшей территорией, выставлено более 100 предупредительных знаков.

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