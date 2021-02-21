На Кубани из-за коронавирусной инфекции закрыли детский сад

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае из-за коронавирусной инфекции закрыли детский сад. Это произошло в Лабинском районе. Все малыши останутся дома две недели, в дошкольное учреждение продезинфицирует помещения.

- Всего закрыты 7 групп в 5 детских садах Краснодара, Сочи, Апшеронского, Выселковского и Темрюкского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

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