«Опять до -18»: Трескучие морозы не пускают весну на Кубань

Зима снова возвращается и ударит лютыми морозами Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае оттепель пришла лишь на пару дней. Зима снова возвращается и ударит лютыми морозами.

Напомним, что последний месяц зимы принес в регион рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра. Одновременно на Кубани держались аномальные морозы.

- 24 февраля ночью температура воздуха в восточной половине края и северных районах будет от -13 до -18°С, днем от -3 до -8°С, местами - до -13°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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