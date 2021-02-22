Водоканал Сочи: из-за аварии на коммуникациях воду дадим в дома в течение дня

В Сочи нет воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи вечером 21 февраля прорвало трубу диаметром 800 мм на улице Медовой – это район жилого комплекса «Курортный». Этот водовод питает почти половину курорта. Из-за аварии на коммуникациях без воды остался Адлер, а также поселки Хоста, Кудепста, Мацеста. Кроме того, нет воды на улице Благодатной, Есауленко, Лесной, Транспортной, Тепличной, на Курортном проспекте. Сидят без воды жители сел Раздольное, Краевско-Армянского.

- Пока что работы продолжаются, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе сочинского водоканала. – Людям воду подвозим в цистернах. По информации диспетчера, на 7 часов утра, идет наполнение системы. Подача воды потребителям в полном объеме планируется в течение дня.

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