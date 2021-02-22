В Новороссийске по нацпроекту отремонтировали три из 11 улиц

Ремонт дорог идет полным ходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали уже три из 11 улиц. Так в порядок же привели проезжую часть на Гладкова, Цедрика и Конституции.

- А общий процент выполнения работ по нацпроекту - 31,6, - пояснили в администрации Краснодарского края. – В этом году в плане отремонтировать в Новороссийске по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 11 улиц. Все объекты планируется завершить летом.

К лету в Новороссийске отремонтируют Мысхакское шоссе, сейчас оно готово на 38%, улицу Шаумяна, которая сделана уже на 14,3 процента, а также улицу Пролетарскую.

А на Котовского, Исаева, Гончарова, Пролетарской и Декабристов заменят коммуникации.

Всего же по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Краснодарском крае отремонтируют 128 улиц, протяженностью 124 километра. Работы запланированы в Сочи и Краснодаре. На курорте в этом году приведут в порядок 49 дорог, в столице Кубани - 62.

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В Краснодаре уже третий год идет масштабное обновление дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это время в краевом центре отремонтировали 232 дороги протяженностью почти 300 километров, из них в 2020 году 69 участков и почти 77 километров (продолжение)