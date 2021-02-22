Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре на перекрестке Коммунаров и Одесской отключат светофоры. Они перестанут работать 24 февраля с 10:00 до 17:00 25 февраля.

- Светофоры выключат из-за работ по переносу оборудования на новые опоры — старые будут демонтированы, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

За обстановкой на перекрестке будут следить гаишники. В это время водителей просят быть внимательнее и соблюдать все правила дорожного движения.

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