Фото: администрация Краснодара
В Краснодаре на перекрестке Коммунаров и Одесской отключат светофоры. Они перестанут работать 24 февраля с 10:00 до 17:00 25 февраля.
- Светофоры выключат из-за работ по переносу оборудования на новые опоры — старые будут демонтированы, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.
За обстановкой на перекрестке будут следить гаишники. В это время водителей просят быть внимательнее и соблюдать все правила дорожного движения.
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