Горячая линия бесплатной психологической помощи Краснодара помогла 400 позвонившим

На телефон горячей линии звонят люди разных возрастов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре работает горячая линия бесплатной психологической помощи. Получить поддержку можно по бесплатному номеру телефона 8-800-350-80-52. Позвонить на него можно в любое время дня и ночи.

- Обращение по телефону горячей линии — менее затратная форма, звонок бесплатный, поддержка реальная, — рассказала руководитель региональной программы бесплатной помощи психологов волонтерского движения «Мы вместе» Инна Силенок. – Все наши специалисты – с большим опытом работы.

Горячая линия психологической помощи заработала в январе этого года. И уже специалисты оказались помощь 400 позвонившим.

Люди просят совета в семейных делах, обсуждают конфликты на работе, чувство вины, заниженную самооценку и прочее. На горячей линии дежурят 60 психологов.

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