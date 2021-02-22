Уже много лет купаться в реке Кубань в Краснодаре запрещено. В городе нет ни одного пляжа, где бы летом могли устраивать заплывы люди. Еще несколько десятков лет назад купаться можно было в парке Солнечный остров, но со временем и там пляж закрыли. Вода в реке настолько грязная, что в ней можно подхватить инфекцию. Поэтому санитарные врачи запретили купаться в Кубани.- Вода не соответствует по микробиологическим показаниям, - твердят в Роспотребнадзоре Кубани.А тем временем городские активисты создали петицию, которую уже подписало больше 700 человек.- Проект пляжа в парке «Солнечный остров» есть, он был разработал департамент архитектуры Краснодара, но реализацию пришлось отложить из-за того, что вода в «холодной» части озера Старая Кубань непригодна для купания по микробиологическим показателям, - говорят активисты «Городских решений». - Озеро Старая Кубань используется как технический водоем для Краснодарской ТЭЦ, вода в него поступает из реки Кубани через специальные шлюзы. Поэтому мы создали петицию к компании, которой принадлежит ТЭЦ, с предложением повысить уровень очистки отбираемой воды, чтобы в ней можно было купаться.Активисты уверены, что для компании важно мнение горожан и после того, как петицию подпишут тысячи человек, она прислушается к людям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ парке Солнечный остров сносят кафе и ларькиВ краснодарском парке «Солнечный остров» снесут 89 конструкций. Как оказалось, они возведены там незаконно.- В конце прошлого года земельный участок, на котором располагаются эти постройки, предоставлен в постоянное бессрочное пользование МБУ «Краснодарские парки», - говорит замначальника управления муниципального контроля Краснодара Станислав Прасол. - Временные сооружения, которые находятся на этой территории, не принадлежат муниципальному учреждению (продолжение)Как повлияет приток новых жителей на экологию в Сочи?Любовь россиян к курорту понятна: теплый климат, олимпийская инфраструктура, Черное море, лыжные трассы в Красной Поляне и южный колорит (продолжение)